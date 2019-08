COMPUTER का फुल फार्म जानते हैं आप? यहां जानें इससे जुड़ी रोचक बातें

भोपालः कंप्यूटर ( computer ) हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा ( part of life ) बन चुका है। पढ़ाई से लेकर कारोबार की बात हो या सरकारी ( government ) और गैर सरकारी ( non government ) विभागों की बात हो। हर क्षेत्र कंप्यूटर पर पूरी तरह निर्भर हो चुका है। कंप्यूटर की मदद से हम घंटों के कामों को मिनटों में कर सकते हैं, एक व्यक्ति एक स्थान पर बैठकर कई लोगों के बराबर काम करने में सक्षम हो जाता है। हालांकि, कंप्यूटर हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा जरूर है, लेकिन, कंप्यूटर से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, जैसे कंप्यटर का फुल फॉर्म ( computer full form ) का फुल फार्म क्या है?



कई लोगों को ये नहीं मालूम की कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर को हिंदी ( computer in hindi ) में किस नाम से जाना जाता है? कंप्यूटर का पूरा नाम ( computer full name ) क्या है? कंप्यूटर का मतलब ( computer meaning ) क्या होता है और कंप्यूटर की परिभाषा क्या है? ऐसे कई प्रश्‍न आपके दिमाग में भी कभी न कभी तो ज़रूर आए होंगे। आज इस पोस्‍ट के माध्यम से हम उन्‍हीं प्रश्‍नों के उत्‍तर बताने की कोशिश करेंगे। तो आईये जानते हैं क्या है कंप्यूटर का फुल फॉर्म।



तो सबसे पहले जानते हैं कंप्यूटर किसे कहते है और कंप्यूटर का अर्थ क्या है असल में कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के "Compute" शब्द से बना है, जिसका अर्थ है "गणना", करना होता है इसीलिए इसे गणक या संगणक भी कहा जाता है, इसका अविष्‍कार calculation करने के लिए किया गया था। पुराने समय में Computer का इस्तेमाल सिर्फ चीजों की गणना करने के लिए किया जाता था, लेकिन बदलते समय के साथ ये भी अपडेट होता गया। आजकल इसका इस्तेमाल डाक्‍यूमेन्‍ट बनाने, e-mail , listening and viewing audio and video , play games, database preparation के साथ-साथ और कई कामों में किया जाने लगा है। यानी सरल भाषा में कहें तो, आज का कंप्यूटर हर असंभव को संभव कर देने में सक्षम है।

आमतौर पर संचालित मशीन विशेष रूप से तकनीकी और शैक्षिक अनुसंधान में उपयोग की जाती है। आइये जानते हैं COMPUTER का अंग्रेजी में फुल फॉर्म क्या है...।



C - Commonly

O - Operated

M - Machine

P - Particularly

U - Used

T - Technical

E - Educational

R - research



इसे हिन्दी में इस तरह समझें



सी - आम तौर पर

ओ - संचालित

एम - मशीन

पी - विशेष रूप से

यू - प्रयुक्त

टी - तकनीकी

ई - शैक्षणिक

आर - अनुसंधान



खास बातें

कंप्‍यूटर के हिंदी में कई नाम हैं, कंप्‍यूटर गणना करता है इसलिये इसे संगणक ( SANGANAK ) कहते हैं, यह कंप्‍यूटर का सबसे कॉमन हिंदी नाम है कंप्‍यूटर को अभिकलित्र इसलिये कहते हैं क्‍योंकि यह एक अभिकलक यंत्र ( Programmable Machine ) है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ( computer programming ) एक माध्‍यम है जिससे आप कंप्‍यूटर को निर्देश देने के लिये एक प्रोग्राम तैयार करते हैं और ये प्रोग्राम कंप्‍यूटर को दिये जाने वाले निर्देशों का सेट होता है।