कोरोना से संबंधित जानकारी पाने के लिए इन हेल्पलाइन नंबर पर लगाए फोन, सभी सिनेमा और स्कूल-कॉलेज बंद

भोपाल/ चीन से फैलकर दुनियाभर में दहशत का माहौल बनाने वाले कोरोना वायरस ने अब तक अपने पांव भारत समेत विश्व के 117 देशों में फैला लिये हैं। फिलहाल, मध्य प्रदेश में अब तक इसका कोई भी पॉजिटिव सामने नहीं आया है, यहां सुरक्षा के मद्देनजर प्रदेश के सभी स्कूल-कॉलेजेस और सिनेमा घर बंद कर दिये गए हैं। ताकि, किसी भी एक स्थान पर अधिक भीड़ न लगे। हालांकि, भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 107 पर जा पहुंचा है, इनमें 96 पीड़ितों का इलाज चल रहा है। जबकि, 9 लोग अब संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। वहीं, 2 पीड़ितों की मौत हो चुकी है। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए केन्द्र की मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश समेत 10 से अधिक राज्यों के लिए कोरोना सं संबंधित जानकारी हासिल करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किये हैं, ताकि आपकों बहकावे में आए बिना स्पष्ट जानकारी हासिल हो सके।

मध्य प्रदेश के लिए ये जारी हुआ हैल्पलाइन नंबर

कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यवार हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इनमें मध्य प्रदेशवासियों से संबंधित वायरस की जानकारी हासिल करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 0755-2507 177 नंबर जारी किया गया है, ताकि आप कोरोना से जागरुकता, सतर्कता, मौजूदा स्थिति आदि सभी चीजों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकें। हेल्पलाइन नंबर जारी करने का उद्देश्य लोगों में कोरोना के प्रति उत्पन्न हो रहे भय को दूर करके जागरुकता लाने के लिए किया गया है। साथ ही, इसके माध्यम से बताए गए लक्षणों के बारे में जानकर सतर्क रहा जा सके।

मध्य प्रदेश के अलावा इन राज्यों के लिए भी जारी हुए हैल्पलाइन नंबर

