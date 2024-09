विधायक और पूर्व मंत्री भी नहीं भर रहे बिजली बिल, मसूद और राजवर्धन पर सख्त एक्शन की तैयारी

arif masood rajyavardhan singhबिजली कंपनी अब सभी रसूखदार बकायादारों पर सख्त एक्शन लेने की तैयारी में लगी है।

भोपाल•Sep 08, 2024 / 04:12 pm• deepak deewan

Electricity bill dues of Bhopal MLA Arif Masood and former minister Rajyavardhan Singh Dattigaon मध्यप्रदेश में बिजली कंपनियां लगातार नुकसान में जा रहीं हैं। बिजली बिल की बकाया राशि बढ़ते जाने के कारण यह नौबत आ रही है। प्रदेश के तमाम सरकारी विभाग और रेलवे, बिजली का बिल भरने में कोताही बरत रहे हैं। नामी रईस, बिल्डर भी बिजली का बिल जमा करने में आनाकानी करते हैं। यहां तक कि प्रदेश के कई विधायक और पूर्व मंत्री भी बिजली का बिल नहीं भर रहे।

