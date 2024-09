किसानों को बड़ी सौगात, जमीन अधिग्रहण पर मुआवजे की अंतर राशि भी देगी सरकार

किसानों को बड़ी सौगात, जमीन अधिग्रहण पर मुआवजे की अंतर राशि भी देगी सरकार

Farmers will get special package on compensation मध्यप्रदेश में किसानों को बड़ी सौगात दी गई है।

भोपाल•Sep 12, 2024 / 07:44 pm• deepak deewan

Farmers will get special package on compensation amount in Multi Model Logistic Park Pithampur मध्यप्रदेश में किसानों को बड़ी सौगात दी गई है। राज्य सरकार ने जमीन अधिग्रहण पर मुआवजे का स्पेशल पैकेज देने का

फैसला किया है। हाल ही में सीएम डॉ. मोहन यादव (Dr Mohan Yadav) की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) में इस महत्वपूर्ण निर्णय पर मुहर लगाई गई। मंत्रि-परिषद द्वारा किसानों को प्राप्त मुआवजा राशि के अंतर की राशि का स्पेशल पैकेज दिए जाने की स्वीकृति दी गई है।