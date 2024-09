Ladli Behna Yojana लाड़ली बहना योजना में 2 लाख नाम कटे, जानिए क्यों मच रहा बवाल

Ladli Behna Yojana लाड़ली बहना योजना में 2 लाख नाम कटे, जानिए क्यों मच रहा बवाल

2 lakh names were deleted from Ladli Behna Yojana due to objections लाड़ली बहना योजना में रजिस्टर्ड महिलाओं की संख्या में लगातार कमी आ रही है

भोपाल•Sep 08, 2024 / 09:26 pm• deepak deewan

2 lakh names were deleted from Ladli Behna Yojana due to objections मध्यप्रदेश में पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं की श्रम में भागीदारी बहुत कम है। यही कारण है कि प्रदेश की महिलाओं की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसी महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और उन पर आश्रित बच्‍चों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार के लिए राज्य सरकार ने लाड़ली बहना योजना शुरु की। परिवार में महिलाओं की भूमिका और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 28 जनवरी 2023 को इसकी घोषणा की थी। मुख्‍यमंत्री लाड़ली बहना योजना लागू किये जाने के वक्त पात्र महिलाओं को हर माह 1000 रुपए दिए गए थे लेकिन वर्तमान में प्रतिमाह 1250 रूपए दिए जा रहे हैं।

