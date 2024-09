एमपी में तहसीलों में बड़ा बदलाव, जमीन और नामांतरण में आनेवाली झंझट होगी खत्म

एमपी में तहसीलों में बड़ा बदलाव, जमीन और नामांतरण में आनेवाली झंझट होगी खत्म

Cyber ​​tehsils will be formed to end the problems of land and transfer मध्यप्रदेश में जमीनों से संबंधित झंझटेें अब खत्म की जा रही हैं।

भोपाल•Sep 08, 2024 / 06:38 pm• deepak deewan

Cyber ​​tehsils will be formed to end the problems of land and transfer Cyber Tehsil in MP मध्यप्रदेश में जमीनों से संबंधित झंझटेें अब खत्म की जा रही हैं। राज्य सरकार ने इसके लिए पहल की है। जमीनों मामलों को निपटाने के लिए जहां राज्य सरकार ने राजस्व महाअभियान शुरु किया वहीं तहसीलों में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। जमीन की खरीदी बिक्री में आनेवाली कठिनाइयों को दूर कर आम लोगों की सुविधा के लिए यह परिवर्तन किया जा रहा है। राज्य सरकार की सोच है ऐसे काम में लोगों की भागा दौड़ी कम हो और समय की भी बचत हो।