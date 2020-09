Ludo के गेम में पापा ने की चीटिंग, तो कोर्ट पहुंच गई बेटी, बोली- 'अब वे मेरे पापा नहीं'

भोपाल। राजधानी भोपाल में एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। कई बार बच्चे-बच्चे आपस में किसी गेम को लेकर झगड़ने लगते है लेकिन कभी आपने सुना है कि बाप-बेटी एक खेल के पीछे अदालत तक पहुंच जाएं। जी हां ऐसा ही मामला सामने आया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal) से। यहां पर लूडो गेम हार ( Ludo game) गई एक बेटी सीधे फैमिली कोर्ट पहुंच गई और अपने पिता की शिकायत कर दी।

Madhya Pradesh: A 24-year-old woman approaches Bhopal Family Court, alleging cheating by her father in a ludo game. "She said she trusted her father so much & didn't expect him to cheat. We have conducted 4 counselling sessions with her," says Sarita, a counsellor at the court. pic.twitter.com/WDgukJ53Jn