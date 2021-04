पांच बार सांसद रहे भाजपा के दिग्गज नेता का निधन, प्रदेश में शोक की लहर

former member of parliament bjp leader- बड़वानी-खरगौन लोकसभा सीट से पांच बार सांसद रहे रामेश्वर पाटीदार के निधन पर दिग्गज नेताओं ने शोक व्यक्त किया...।

भोपाल। मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में मंगलवार को शोक की लहर दौड़ गई। पूर्व सांसद (former member of parliament) रामेश्वर पाटीदार का निधन हो गया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा (member of parliament vd sharma) समेत अनेक दिग्गज नेताओं ने पाटीदार के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। धार जिले के खलघाट में नर्मदा तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। पाटीदार बड़वानी-खरगौन लोकसभा सीट (khargone barwani lok sabha) से पांच बार सांसद रह चुके हैं।

लोकतंत्र सेनानी, भाजपा वरिष्ठ नेता एवं खरगोन - बड़वानी से पूर्व सांसद श्री रामेश्वर पाटीदार जी के निधन का दुःखद समाचार मिला।



ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें एवं शोकमय परिवार को यह दुःख सहन करने की शक्ति दें।



ॐ शांति!! pic.twitter.com/YBJQLhbeaX — VD Sharma (@vdsharmabjp) April 27, 2021

पूर्व सांसद रामेश्वर पाटीदार ने मंगलवार सुबह खलघाट स्थित अपने निवास पर अंतिम सांस ली। उनके निधन से मध्यप्रदेश समेत निमाड़ क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। उनका अंतिम संस्कार नर्मदा तट पर किया गया। उनके बड़े बेटे संजय पाटीदार ने मुखाग्नि दी। अंतिम यात्रा में सांसद गजेंद्र पटेल, पूर्व विधायक गजानन पाटीदार, जनपद उपाध्यक्ष महादेव पाटीदार, कांग्रेस नेता कमल किशोर पाटीदार सहित अनेक नागरिक शामिल हुए।

विनम्र श्रद्धांजलि !!!



खरगोन-बड़वानी के पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता श्री रामेश्वर पाटीदार जी के निधन का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ।



ईश्वर से प्रार्थना है कि वे दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें।



ॐ शांति — Kailash Vijayvargiya (@KailashOnline) April 27, 2021

5 बार सांसद रहे

पाटीदार मध्यप्रदेश की खरगोन-बड़वानी निर्वाचन सीट से पांच बार भाजपा के सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस के सुभाष यादव के बीच उनका सीधा मुकाबला हुआ था। वर्ष 1977 से 1991 तक पाटीदार और यादव हमेशा आमने-सामने रहते थे। दोनों के मुकाबले में पाटीदार तीन बार और सुभाष यादव दो बार चुनाव जीते थे। पाटीदार 1977 में चुनाव जीते, 1980 और 1984 में सुभाष यादव जीते, 1989 और 1991 में रामेश्वर पाटीदार चुनाव जीते थे। हालांकि इसके बाद भी पाटीदार 1996 और 1998 में सांसद रह चुके हैं। दोनों ही चुनावों में पाटीदार ने कांग्रेस के बोंदरसिंह मंडलोई को हराया। लोकसभा में सबसे ज्यादा बड़ा कार्यकाल 14 साल पाटीदार के नाम है। खास बात यह है कि वे राजनीतिक वे कांग्रेस पार्टी से चुनाव जरूर जीते, लेकिन कभी भी आपसी रिश्तों में खटास नहीं आई।