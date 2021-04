सस्ता हुआ सोना, जानिए आपके शहर में क्या है सोने का भाव

Gold Rate in madhya pradesh Today: मध्यप्रदेश के चार बड़े शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने का भाव देखें।

भोपाल। अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो जल्दी कीजिए। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के भाव (Gold Silver Price Today) में गिरावट आने से घरेलू बाजार (Domestic Market) में सोने और चांदी (Silver ke rate) में गिरावट आते हुए देखी गई। दिल्ली में सोना 130 रुपये गिरकर 46,093 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा. वहीं, चांदी 305 रुपये की कमजोरी के साथ 66,040 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई।

वहीं बीते दिन मंगलवार को MCX पर सोने का जून वायदा में बेहद शानदार तेजी देखने को मिली। सोना 545 रुपये प्रति 10 ग्राम की मजबूती के साथ 46964 रुपये पर बंद हुआ। इंट्रा डे में सोने ने 47,000 का लेवल भी पार किया। पिछले हफ्ते सोना 1995 रुपये प्रति 10 ग्राम मजबूत हुआ था, इस हफ्ते इसमें 545 रुपये की मजबूती आ चुकी है।

जानिए सोने-चांदी का ताजा भाव

भोपाल इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर बड़े शहर हैं जहां सोने-चांदी का बड़ा कारोबार होता है। इन शहरों में सोने के भावों में आंशिक अंतर होता है। जो क्षेत्र के हिसाब से निर्भर करता है। प्रदेश में अधिकतर लोग सोने की ज्वैलरी 22 कैरेट में बनवाते हैं। इसी के आधार पर कीमतें भी तय होती हैं। सराफा बाजारों में सोने की वर्तमान कीमतों के साथ ही उसकी शुद्धता, मैकिंग चार्ज, सोने का वजन और जीएसटी के आधार पर घट-बढ़ जाती है।

भोपाल सराफा बाजार में सोने के भाव

gold rate in bhopal today

राजधानी भोपाल के सराफा बाजार में 14 अप्रैल को 24 कैरेट सोने के भाव 47630 रुपए और 22 कैरेट सोने के भाव 44020 रुपए प्रति ग्राम पर रहे।

Gold Price Per Gram in Bhopal (INR)

GOLD 1 GRAM 8 GRAM 10 GRAM 22 Carat 4402 35216 44020 24 Carat 4763 38104 47630

इंदौर सराफा बाजार में सोने के भाव

gold rate in Indor today

मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के सराफा बाजार में आइए जानते हैं ताजा भाव।

Gold Price Per Gram in Indor (INR)

GOLD 1 GRAM 8 GRAM 10 GRAM 22 Carat 4402 35216 44020 24 Carat 4763 38104 47630

जबलपुर सराफा बाजार में सोने के भाव

gold rate in jabalpur today

Gold Price Per Gram in jabalpur (INR)

GOLD 1 GRAM 8 GRAM 10 GRAM 22 Carat 4406 35248 44060 24 Carat 4764 38112 47640

ग्वालियर सराफा बाजार में सोने के भाव

gold rate in gwalior today

Gold Price Per Gram in gwalior (INR)

GOLD 1 GRAM 8 GRAM 10 GRAM 22 Carat 4405 35240 44050 24 Carat 4762 38096 47620



एक सप्ताह में कब कितना हुआ बदलाव

Recent Gold Rate Changes in Madhya Pradesh

DATE 22 CT (1 GRAM) 24 CT (1 GRAM) 22CT (8 GRAM) 24CT (8 GRAM) 3-Apr-21 Rs. 4402 Rs. 4763 Rs.35216 Rs. 38104 12-Apr-21 Rs. 4402 Rs. 4763 Rs.35216 Rs. 38104 11-Apr-21 Rs. 4396 Rs. 4757 Rs.35168 Rs. 38056 10-Apr-21 Rs. 4396 Rs. 4757 Rs.35168 Rs. 38056 9-Apr-21 Rs. 4402 Rs. 4763 Rs.35216 Rs. 38104

उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था

पिछले साल कोरोना संकट की वजह से लोगों ने सोने में जमकर निवेश किया था, अगस्त 2020 में MCX पर 10 ग्राम सोने का भाव 56191 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। सोने की कीमतों में कमी और आयात शुल्क में कटौती से खुदरा ग्राहकों और आभूषण विक्रेताओं का रुझान सोने की ओर बढ़ा है। अगस्त 2020 में दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने का हाजिर भाव 57008 रुपये प्रति 10 ग्राम के मार्क पर पहुंच गया था। यह सोने का अब तक का उच्च स्तर है। अब हाजिर बाजार में सोने की कीमत 22 फीसदी तक सस्ता हो चुकी है।