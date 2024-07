Health news: वेब सीरीज के सारे एपिसोड 1 बार में देखते हैं….तो बदल सकता है आपका बोलने का तरीका

आलम यह है कि मध्यप्रदेश के अस्पतालों में ऐसे युवाओं की संख्या प्रति तीन माह में 50- 80 तक पहुंच गई है। तनाव, सिरदर्द और बेचैनी होने पर 16 से 34 साल तक के युवा ओपीडी पहुंच रहे हैं। कई मामलों में यह युवाओं को साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर का शिकार बना रहा है।

साथ ही कुछ लोगों को ऐसा लगने लगता है कि उन्हें एसिडिटी, सिरदर्द, मांसपेशियों में ऐंठन, थकान व सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मगर वास्तविकता में वे किसी शारीरिक रोग से ग्रस्त नहीं होते हैं। ऐसी स्थिती को साइको सोमेटिक डिसऑर्डर कहा जाता है।