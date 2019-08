Weather updates: भारी बारिश से चारों तरफ आफत ही आफत, भगवान भोलेनाथ भी जलमग्न

भोपाल। मध्यप्रदेश में लगातार भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित हुआ है, वहीं कई लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया है। इस बीच मंदसौर के पशुपतिनाथ पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। मध्यप्रदेश के बदरवास, राजगढ़, रायसेन, मंदसौर, खंडवा और टीकमगढ़ में बाढ़ से लोग परेशान हो गए हैं। अब भी भारी बारिश का दौर जारी है। बाढ़ में फंसे हुए लोगों को बचाने का काम चल रहा है। इसके अलावा कई ट्रेनें शुक्रवार को भी विलंब से चल रही हैं।

Live Updates

-नीमच जिले में 38.72 इंच हुई अभी तक बारिश। औसत से 5 इंच से अधिक हुई।

-मंदसौर में गांधीसागर का जल स्तर 1300.2 फीट तक पहुंचा।

-मंदसौर की धान मंडी क्षेत्र, खानपुरा की निचली बस्ती, पंप हाउस और शहर के कई क्षेत्रों में अब तक पानी भरा हुआ है।

रातभर टापू पर बैठे रहे ग्रामीण

शिवपुरी जिले के बदरवास थाना क्षेत्र के ग्राम रेंजर में सिंध नदी के उफान पर होने से गांव चारों तरफ से पानी से घिर गया है। ग्रामीणों के मुताबिक 30 सालों गांव में ऐसी आपदा आई है।

यहां के लोगों को रातभर अंधेरे में बैठकर गुजारनी पड़ी। सुबह होने पर रेस्क्यू दल की नजर पड़ने के बाद एक-एक करके ग्रामीणों को बाहर निकाला गया। 41 ग्रामीणों को सकुशल बाहर निकाला गया। तहसीलदार अखिलेश शर्मा थाना प्रभारी सतीश चौहान एवं जिले से दो दर्जन रेस्क्यू टीम करीब ढाई घंटे तक चले इस रेस्क्यू में उनको बाहर निकाला गया। शुक्रवार को खबर लिखे जाने तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था।

18 घंटे पंसे रहे युवक

टीकमगढ़ जिले से खबर है कि कुड़ीला थाना क्षेत्र के ग्राम बार में ग्राम पंचायत कुड़ीला निवासी रफीक खान, श्रीराम और मिलन लोधी यह तीनों धसान नदीं में मछली पकड़ने गए थे। तभी नदी में अचानक पानी बढ़ गया और यह तीनों युवक नदी में ही घिर गए। इन्हें पूरी रात एक टापू पर ही गुजारना पड़ा। पूरी रात भूखे प्यासे टापू पर गुजारने के बाद शुक्रवार को सुबह रेस्क्यू टीम ने उन्हें निकाला। इस टीम में होमगार्ड और एनडीआरएफ के सदस्य शामिल थे। मौके पर एएसपी एमएल चौरसिया, एसडीएम विकास आनंद सहित तहसीलदार बल्देवगढ़, थाना प्रभारी कुड़ीला मौजूद थे।

बारिश ने रोके रास्ते जबलपुर के रास्ते

रायसेन जिले से खबर है कि लगातार बारिश के दूसरे दिन शुक्रवार सुबह भी एनएच-12 बंद हो गया। बारिश के कारण बरेली के बारना पुल पर चार फीट पानी बहने लगा। वहीं बेतवा के पगनेश्वर पुल पर 10 फीट पानी बह रहा है। इस कारण विदिशा रायसेन एनएच 146 भी तीन दिनों से बंद है।

#WATCH Man washed away while crossing a flooded river in Rajgarh yesterday. According to police, the body has been recovered #MadhyaPradesh pic.twitter.com/Bl53TIAk8I