भाजपा: विष्णु दत्त शर्मा को मध्यप्रदेश की कमान

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने राकेश सिंह के स्थान पर खजुराहो से भाजपा सांसद विष्णु दत्त शर्मा को मध्यप्रदेश भाजपा का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह वर्तमान में वे भाजपा के प्रदेश महामंत्री हैं। इसके अलावा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दल बहादुर चौहान को सिक्किम राज्य अध्यक्ष और के सुरेंद्रन को केरल भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया है। इससे पहले भोपाल से लोकसभा चुनाव के दौरान भी उनके नाम की चर्चा भोपाल तक को लेकर हो चुकी है।

जानिये विष्णु दत्त शर्मा को...

विष्णु दत्त शर्मा मूलरूप से मध्यप्रदेश के मुरैना जिले के सुरजनपुर गांव के रहने वाले हैं। उन्हें वीडी शर्मा के नाम से भी जाना जाता है। वह 32 वर्षों से लगातार सक्रिय राजनीति का हिस्सा हैं। भाजपा में वह कई पद संभाल चुके हैं। शर्मा युवाओं में खासे चर्चित हैं, और युवाओं का एक बड़ा वर्ग उनसे जुड़ा हुआ है।

K Surendran appointed as president of Kerala Bharatiya Janata Party (BJP) by party president J P Nadda. https://t.co/gI8EVGHG9x