दुनिया के बेस्ट टूरिज्म विलेजों की सूची में शामिल हुआ एमपी का यह गांव

भोपाल। मध्यप्रदेश का छोटा-सा गांव विश्व पर्यटन के नक्शे पर नजर आएगा। इस गांव की आबोहवा और नैसर्गिक वातावरण देशी-विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। निवाड़ी जिले के ओरछा से 7 किमी दूर स्थित लाडपुरा खास गांव 'सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव' की सूची में शामिल हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस उपलब्धि पर एमपी टूरिज्म विभाग की सराहना की है।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (cm shivraj singh chauhan) ने शुक्रवार को यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म आर्गेनाइजेशन (यूएनडब्ल्यूटीओ) के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल होने को गर्व का अवसर बताया है। मध्यप्रदेश टूरिज्म विभाग और प्रशासन की टीम को अच्छा काम करते रहने और इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं।

A moment of pride for us all as Madhya Pradesh's village Ladhpura Khas has been selected for entry to the @UNWTO 'Best Tourism Village'.



My best wishes to the whole team of @MPTourism and administration on this achievement. Keep up the good work!