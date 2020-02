सिर्फ 3499 रुपये में करें दुबई या बैंकॉक की सैर, IndiGo ने शुरू की इंटरनेशनल सेल

भोपाल। भारत की सबसे बड़ी और सस्ती विमानन सेवा के लिए मशहूर इंडिगो (IndiGo) अपने ग्रहाकों को नया ऑफर देने जा रही है। इस ऑफर से आप आप मात्र 3499 रुपये में विदेश की यात्रा कर सकते है। आपको बता दें कि इंडिगो अब्रॉड सेल (Indigo international sale) की शुरुआत 18 फरवरी को हो चुकी है।

यह सेल ( INDIGO SALE) आने वाली 21 फरवरी तक चलेगी। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस सेल का लाभ उठा सकते हैं। बता दें कि सेल के दौरान बुक की गई टिकट पर 1 मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020 तक यात्रा की जा सकती है।

It’s International SALE time! Rush to steal the offer! Book now https://t.co/16L4Q1ylJR #letsindigo pic.twitter.com/tAxF9kQi2R