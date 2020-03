ज्योतिरादित्य सिंधिया कल आएंगे भोपाल, इस दिन भरेंगे राज्यसभा का पर्चा

भोपाल। भाजपा ज्वाइन करने के बाद गुरुवार को यानि कल ज्योतिरादित्य jyotiraditya scindia सिंधिया भोपाल आ रहे हैं। इस संबंध में सामने आ रही जानकारी के अनुसार सिंधिया के गुरुवार को in bhopal भोपाल पहुंचने के बाद शुक्रवार friday को भाजपा की ओर से राज्यसभा Rajya Sabha के लिए पर्चा भरेंगे। इससे पहले बीजेपी bjpमें शामिल होने के तीन घंटे बाद ही ज्योतिरादित्य सिंधिया jyotiraditya scindia को राज्यसभा का टिकट मिल गया।

वहीं मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल bhopal में सिंधिया jyotiraditya scindia के स्वागत सहित विरोध की बातें भी सामने आ रही हैं। एक ओर जहां भाजपा गुरुवार को सिंधिया के भोपाल आने पर उनका स्वागत करने की तैयारी कर रही है। वहीं दबे छुपे शब्दों में कांग्रेस द्वारा उनके विरोध किए जाने की बातें भी आ रही हैं।

दरअसल ज्योतिरादित्य jyotiraditya scindia सिंधिया Resignation ने मंगलवार को कांग्रेस from Congress से इस्तीफा दिया था। हालांकि इस्तीफे की कॉपी उन्होंने सोमवार को ही तैयार कर ली थी। इस्तीफे से पहले उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात की थी। मंगलवार को दोपहर दो बजे के बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइऩ किया। उसके तीन घंटे बाद ही उन्हें राज्यसभा का टिकट मिल गया।

कांग्रेस में हड़कंप के बीच : मध्यप्रदेश में इस्तीफों का दौर जारी...

इससे पहले सिंधिया के इस्तीफे jyotiraditya scindia की बात Resignation सामने आने from INC के साथ ही मध्यप्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं congress workers के इस्तीफे की भी कतार लग गई है। इसके चलते शिवपुरी, अशोकनगर,गुना,ग्वालियर सहित पूरे प्रदेश से सिंधिया समर्थकों के इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है।

सिंधिया के लोकसभा क्षेत्र गुना से ही हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं scindia fans के कांग्रेस छोड़ने की बातें सामने आ रही हैं। वहीं इसके साथ ही सिंधिया जल्द ही भाजपा ज्वाइन करने की चर्चाओं के बीच कुछ कार्यकर्ताओं ने तो भाजपा bjp join तक ज्वाइन कर ली है। वहीं हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं सहित नेताओं ने भी कांग्रेस छोड़ दी है।

सिंधिया के पक्ष में सामुहिक इस्तीफा: अशोकनगर जिलाध्यक्ष सहित पूरी कांग्रेस कमेटी ने दिया इस्तीफा...

अशोकनगर जिले के सभी सिंधिया समर्थक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने Mass resignation सामूहिक इस्तीफा on support of scindia दे दिया है। इस्तीफा देने वालों में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कन्हई राम लोधी, अशोक नगर ब्लॉक अध्यक्ष मनोज शर्मा, शाढोरा ब्लॉक अध्यक्ष सुधीर रघुवंशी, राजपुर ब्लॉक अध्यक्ष अशोक कुशवाह, नई सराय ब्लॉक अध्यक्ष लखन रघुवंशी, मुंगावली ब्लॉक अध्यक्ष दीपक पालीवाल ने अपने पदों से श्री सिंधिया के साथ कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक गजराम सिंह यादव ने सभी सिंधिया समर्थक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ विधायक कार्यालय पर एकत्रित होकर कांग्रेस के PCC को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा सौपा है।

सिंधिया समर्थक कांग्रेस कार्यकर्ताओं congress worker says ने कहा है कि हमारे our leader is नेता ज्योतिरावदित्य jyotiraditya scindia सिंधिया है। और कहा है हमने जिन भावनाओं के साथ मध्यप्रदेश में सिंधिया जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखने के लिए अपना वोट दिया था, पर कांग्रेस ने सिंधिया जी के साथ धोखा किया और मुख्यमंत्री नहीं बनाया। कांग्रेस सरकार बनने के 1 साल बाद भी लगातार सिंधिया जी के साथ उपेक्षा की गई और पार्टी द्वारा उनका अनादर किया गया। इसलिए हम सब अपने अपने पदों से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहे है। सिंधिया जी हमारे नेता है वो जहां खड़े होंगे उनके पीछे हम खड़े होंगे।

इस्तीफा देने बालो में विधायक congress MLA जजपाल सिंह जज्जी के सभी विधायक प्रतिनिधि, प्रमेन्द्र तायड़े जॉर्ज,महेंद्र भारद्वाज, राजकुमार यादव,दिग्विजय रघुवंशी,संजीव भारील,बद्रीप्रसाद शर्मा,सोनू सुमन,सोहन यादव,अशोकनगर विधायक के छोटे भाई शीतल सिंह के साथ सिंधिया समर्थक हरिओम नायक,शैलेन्द्र जैन,आशीष जैन, प्रदीप पाल ,करण सिंह रघुवंशी,ओमप्रकाश अग्रवाल,शिवराम सिंह गुंदार,रिंकू रघुवंशी,अन्य कार्यकर्ताओ ने सामूहिक इस्तीफा दिया।

ये बोले सिंधिया

बुधवार को दोपहर दिल्ली स्थि? BJP JP कार्यालय पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में 2018 में जब सरकार Govt बनी थी तो एक सपना मैंने संजोया था। 18 महीनों में वे सपने पूरी तरह बिखर गए। किसानों की बात हो, 10 दिन में कर्जमाफी loan waiver की बात की थी। बोनस, ओलावृष्टि hailstorm का मुआवजा नहीं मिला। मंदसौर के गोलीकांड के बाद मैंने सत्याग्रह छेड़ा था, लेकिन आज भी हजारों किसानों thoushand farmers पर केस लगे हैं। नौजवान भी बेबस है। ट्रांसफर उद्योग, रेत का माफिया मध्य प्रदेश में चल रहा है। "वर्तमान में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी में है, कांग्रेस आज पहले जैसी नहीं रही।

तीन घंटे में मिला राज्यसभा का टिकट...

बीजेपी में शामिल होने के तीन घंटे बाद ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा rajyasabha ticket का टिकट मिल गया है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने घंटों बीजेपी मुख्यालय में अध्यक्ष जेपी नड्डा jp nadda के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर नड्डा के साथ चर्चा की। बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए। साथ ही राहुल और सोनिया पर भी इशारों-इशारों में हमले किए।

ज्योतिरादित्य jyotiraditya scindia सिंधिया को मध्यप्रदेश राज्यसभा की टिकट दिए जाने की घोषणा पूर्व सीएम शिवराज shivraj singh सिंह चौहान ने की है। शिवराज सिंह चौहान sivraj singh chowhan ने ट्वीट tweet कर लिखा कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा ज्योतिरादित्य सिंधिया और हर्ष सिंह चौहान को बीजेपी की ओर से and gives राज्यसभा चुनाव हेतु उम्मीदवार चुने जाने पर हार्दिक Best wishes शुभकामनाएं to jyotiraditya scindia। आश्वस्त हूं कि आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूलमंत्र को ध्यान में रखते हुए जनता के हित में कार्य करेंगे। लेकिन बीजेपी BJP की अधिकारिक सूची में हर्ष चौहान का नाम नहीं है।