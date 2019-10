दिग्विजय के ट्वीट पर कमलनाथ किया पलटवार, दिग्विजय ने कहा- कमलनाथ दे रहे अपना सर्वश्रेष्ठ

भोपाल. मध्यप्रदेश कांग्रेस में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी ही सरकार पर कर्जमाफी को लेकर हमला बोल रहे हैं तो दूसरी तरफ अब दिग्विजय सिंह के सवाल के जबाव में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पलटवार किया है। दरअसल, मध्यप्रदेश में गाय को लेकर कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं के बीच ट्विटर में संवाद हुआ है। मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने अपने ट्विटर पर सड़क पर खड़ी गायों की फोटो को शेयर किया और भाजपाई नेताओं को नसीयत देने की बात कही। दिग्विजय सिंह के सवाल पर कमल नाथ ने पलटवार करते हुए कहा- गाय हमारे लिए राजनीति का नहीं बल्कि आस्था का विषय है।



दिग्विजय की सफाई

हालांकि कमलनाथ के पलटवार के बाद दिग्विजय सिंह ने आज एक बार फिर से ट्वटीक करते हुए सफाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि- क्या बकवास है !! हम सभी मप्र के लोगों की सेवा करने के लिए एक साथ हैं जिन्होंने हमें राज्य की सेवा के लिए जनादेश दिया है। कमलनाथ जी हमारे घोषणापत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ और काफी सफलतापूर्वक कर रहे हैं। यह सब भाजपा का प्रोपोगंडा है।

It is all BJP propaganda who is under a clout because of their corruption and involvement in Honey Trap scandal.