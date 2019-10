मोदी-शाह के साथ दिखे सिंधिया फिर अपनी ही सरकार पर बोला हमला, क्या किंग मेकर बनने जा रहे हैं ज्योतिरादित्य?

भोपाल. जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया गुरुवार को भिंड दौरे पर पहुंचे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वागत के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य इंतजाम किए थे। वहीं, सिंधिया के स्वागत के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी भिंड में पोस्टर लगाए थे। हालांकि भाजपा के द्वारा जो पोस्टर लगाए गए थे उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह का भी फोटो था। इस पोस्टर को लेकर अब सियासी गलियों में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

Madhya Pradesh: Poster of Congress leader Jyotiraditya Scindia along with Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah, put up in Bhind. The poster was put up by BJP Bhind District Coordinator after Scindia's support for abrogation of Article370. pic.twitter.com/gyr2cjjpgY