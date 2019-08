भाजपा नेता ने कहा- राहुल गांधी कांग्रेस की कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंपे, अनैतिक तरीके से सीएम हैं कमलनाथ

भोपाल. मुख्यमंत्री कमल नाथ के भांजे रतुल पुरी की गिरफ्तारी के साथ ही मध्यप्रदेश में सियासत तेज हो गई है। भाजपा ने मध्यप्रदेश के सीएम कमल नाथ पर हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता हितेश वाजपेयी ने मुख्यमंत्री कमल नाथ पर हमला साधते हुए कहा है कि कमल नाथ को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। इसके साथ ही वाजपेयी ने कहा कि कमलनाथ की जगह राहुल गांधी को ज्योतिरादित्य सिंधिया को मौका देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कमल नाथ के अलावा भी कांग्रेस में कई नेता हैं।

जांच में सहयोग करें कमल नाथ

हितेश वाजपेयी ने कहा- कमलनाथ को इस पूरे मामले में जांच एजेंसियों का सहयोग करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कमलनाथ इस्तीफा दें और जब तक इस मामले में उनका पूरा परिवार बेदाग होकर नहीं निकले उन्हें जांच में सहयोग करना चाहिए। कमल नाथ पर हमला करते हुए हितेश वाजपेयी ने कहा कि वो अनैतिक तरीके से मध्यप्रदेश के सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए।

ज्योतिरादित्य सिंधिया को कमान सौंपे राहुल गांधी

हितेश वाजपेयी ने ट्वीट करते हुए कहा- कमलनाथ जी के भांजे रतुल पुरी की गिरफ्तारी से स्पष्ट है कि वो और उनका परिवार "ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले" से जुड़े हैं ? बड़ा दुखद है कि कमलनाथ जी "जनादेश के बिखराव" का लाभ उठाकर "अनैतिक" तरीके से मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं। राहुल गांधी जी को चाहिए कि अब कम से कम वो कांग्रेस की कमान सिंधिया जैसे नेता को सौंपे और जांच मे सहयोग करें।

ईडी ने रतुल पुरी को किया है गिरफ्तार

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमल नाथ के भांजे रतुल पुरी को मंगलवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर लिया है। रतुल पुरी पर बैंक से फर्जीवाड़े का आरोप है। रतुल पुरी पर सेंट्र्ल बैंक ऑफ इंडिया से 354 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। इसे मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार, रतुल पुरी की गिरफ्तारी मंगलवार रात 1 बजे के करीब की गई है।

