MP News : सरकार का बड़ा फैसला, 24 घंटे खुले रहेंगे मॉल-रेस्टोरेंट

एमपी बनेगा 24 घंटे खुले रहने वाला सातवां राज्य (MP will become 7th state to 24 open hours)

अब आचार संहिता हटने के बाद श्रम विभाग ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसके आदेश कभी भी हो सकते हैं। अभी महाराष्ट्र, कर्नाटक,हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना में मॉल,रेस्टारेंट, आईटी सेक्टर, मेन मार्केट, बिजनेस सेंटर को 24 घंटे खोलने की अनुमति है। अगर ऐसा होता है तो एमपी 24 घंटे खुले रहने वाला सातवां राज्य बनेगा। पहले ही इस पर एमपी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के चेयरमैन कह चुके हैं कि इस पर सहमति बन चुकी है। इसे लागू करना अर्थव्यवस्था के लिहाज से ठीक होगा।