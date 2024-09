तिरुपति में ‘जानवरों की चर्बी’ मिलने के बाद महाकाल के लड्डुओं पर आंच, प्रसाद के घी की जांच की मांग

आम श्रद्धालुओं के साथ ही मंदिर के पुजारी भी लड्डू यूनिट की जांच की बात कह रहे हैं।

भोपाल•Sep 20, 2024 / 06:57 pm• deepak deewan

Mahakal Prasad demand for investigation of ghee of Ujjain Mahakal’s Laddus after Tirupati आंध्रप्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल मिलाने के खुलासे के बाद महाकाल मंदिर के लड्डुओं पर भी आंच आ रही है। महाकाल मंदिर में प्रसाद के रूप में बेसन के लड्डु दिए जाते हैं जिनकी बेहद डिमांड भी होती है। हालांकि मंदिर के प्रसाद को FSSAI की शुद्धता प्रमाण पत्र मिल चुका है पर तिरुपति की घटना के बाद महाकाल के लड्डू की जांच की मांग की जाने लगी है। आम श्रद्धालुओं के साथ ही मंदिर के पुजारी भी लड्डू यूनिट की जांच की बात कह रहे हैं।