मनजिंदर सिंह सिरसा बोले- सिख दंगों की जांच होने पर कमलनाथ जाएंगे जेल

भोपाल. 1984 सिख दंगों को लेकर मध्यप्रदेश के सीएम कमलनाथ विरोधियों के निशाने पर रहते हैं। इसके साथ ही सिख संगठन भी बीच-बीच में इनका विरोध करते रहते हैं। कमलनाथ जब मध्यप्रदेश के सीएम बने थे तब भी सिख संगठनों ने विरोध किया था अब मनजिंदर सिंह सिरसा ने फिर से सिख दंगों की जांच की बात कही है।

दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमिटी के अध्यक्ष मनजिंदर से सिरसा ने कहा है कि 1984 सिख दंगों में मध्यप्रदेश के सीएम कमलनाथ की भूमिका की जांच होगी। सिरसा ने कहा कि गृह मंत्रालय ने इस केस की जांच एसआईटी को सौंपने का फैसला किया है। मीडिया से बात करते हुए दिल्ली में सिरसा ने कहा कि 2018 दिसंबर में ही मैं तत्कालीन गृह मंत्री को कमलनाथ की भूमिका की जांच के लिए चिट्ठी लिखी थी।

Manjinder Singh Sirsa , Shiromani Akali Dal: Union Home Ministry has asked the SIT to inquire the closed cases of 1984 riots to investigate afresh case against Madhya Pradesh CM Kamal Nath. pic.twitter.com/qiN8ccvPyF

जेल जाएंगे कमलनाथ

मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अगर फिर से जांच हुई तो मध्यप्रदेश के सीएम कमलनाथ भी सज्जन कुमार की तरह जेल जाएंगे, गांधी परिवार की वजह से जेड प्लस सिक्यूरिटी का आनंद ले रहे हैं। 1984 सिख दंगों में उनकी संलिप्तता उनके खिलाफ नई जांच पूरी होने के बाद अदालत में साबित होगी।

MS Sirsa, Shiromani Akali Dal: Now with re-investigation of the case, Kamal Nath will surely go to jail like Sajjan Kumar who too was enjoying Z+ security due to Gandhi family. His involvement in 1984 riots will be proved in the court after completion of fresh inquiry against him https://t.co/jnW6zfxlUC