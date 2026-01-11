11 जनवरी 2026,

52 हजार किसानों को सरकार की सौगात, ‘नहीं देना पड़ेगा बिजली बिल’

MP News: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. यादव की इस अभिनव पहल के तहत 34 हजार 600 इकाइयों को लेटर ऑफ अवार्ड जारी कर 33 हजार कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Jan 11, 2026

MP government

MP government (फोटो सोर्स: X हैंडल)

MP News: मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा किसानों के हित में किये जा रहे अनेक कल्याणकारी कार्यों से प्रदेश में अन्न उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। मप्र सरकार द्वारा किसानों को खेती के लिये खाद बीज की सहज उपलब्धता के साथ सिंचाई के संसाधन भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इसी दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए प्रदेश सरकार ने 52 हजार किसानों के खेत में सोलर पंप स्थापित करने की योजना प्रारंभ की है। अब प्रदेश के किसान सूरज से खेती करेंगे।

33 हजार कार्यादेश जारी

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. यादव की इस अभिनव पहल के तहत 34 हजार 600 इकाइयों को लेटर ऑफ अवार्ड जारी कर 33 हजार कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। किसान के खेत में सोलर पम्प स्थापित होने से अब उन्हें विद्युत प्रदाय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। बिजली बिल पर व्यय होने वाली यह राशि अब उनके पास बचत के रूप में रहेगी। इसके अतिरिक्त सोलर पम्प से उत्पादित अतिरिक्त ऊर्जा को किसान सरकार को बेच कर अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकेंगे।

प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना

प्रदेश में प्रधानमंत्री कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) योजना के द्वारा किसानों के लिये ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। केन्द्र सरकार की इस योजना को प्रदेश में 'प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना' के नाम से संचालित की जा रही है। इस योजना (कुसुम-ब) के अंतर्गत 1 हॉर्स पावर से 7.5 हॉर्स पावर तक के सोलर पंपों पर 90 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है।

इसमें 30 प्रतिशत अनुदान केंद्र सरकार, करीब 10 प्रतिशत किसान अंशदान और लगभग 60 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में शामिल है, जिसका ब्याज सहित भुगतान राज्य सरकार करेगी। सोलर पंप के द्वारा निर्मित ऊर्जा के दैनिक उपयोग के बाद उत्पादित अतिरिक्त ऊर्जा के वैकल्पिक उपयोग के लिये भी किसानों को विकल्प दिया जा रहा है। योजना में मंदसौर, नीमच, बैतूल, भिंड, सागर, शाजापुर, जबलपुर, अशोकनगर, भोपाल एवं सीहोर जिलों में सोलर पंप लगाने का काम शुरू हो चुका है।

Published on:

11 Jan 2026 11:25 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 52 हजार किसानों को सरकार की सौगात, 'नहीं देना पड़ेगा बिजली बिल'

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

