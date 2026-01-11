52 हजार किसानों को सरकार की सौगात, ‘नहीं देना पड़ेगा बिजली बिल’

MP News: मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा किसानों के हित में किये जा रहे अनेक कल्याणकारी कार्यों से प्रदेश में अन्न उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। मप्र सरकार द्वारा किसानों को खेती के लिये खाद बीज की सहज उपलब्धता के साथ सिंचाई के संसाधन भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इसी दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए प्रदेश सरकार ने 52 हजार किसानों के खेत में सोलर पंप स्थापित करने की योजना प्रारंभ की है। अब प्रदेश के किसान सूरज से खेती करेंगे।