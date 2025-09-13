Patrika LogoSwitch to English

72 घंटे बाद ‘भारी बारिश’ बरपाएगी कहर, ब्रेक के बाद शुरू होगा मानसून का तांडव

weather update: मौसम इन दिनों रोलर कोस्टर मोड पर है। कभी तेज धूप, कभी उमस तो कभी अचानक बरसात। मौसम विभाग ने 15 सितंबर से नए सिस्टम से तेज बारिश के संकेत दिए हैं।

भोपाल

Akash Dewani

Sep 13, 2025

mp monsoon news weather update new rain system
mp monsoon news weather update new rain system (Patrika.com)

mp monsoon news:राजधानी का मौसम इन दिनों लगातार करवट ले रहा है। कभी तेज धूप तो कभी अचानक बादल और बरसात हो रही है। दो दिन पहले हुई तेज बारिश के बाद उमस और गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार भोपाल में 1 जून से अब तक 38.65 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है। यह आंकड़ा सामान्य बारिश से करीब एक सेंटीमीटर कम है। सीजन की सामान्य बारिश 42.33 इंच मानी जाती है। राजधानी में बारिश का कोटा पूरा करने के लिए अभी भी 3.74 इंच पानी की दरकार है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले पांच दिनों तक आसमान साफ रहने की संभावना है। (weather update)

15-16 सितंबर से बनेगा बनेगा नया सिस्टम

मौसम विभाग के अनुसार, 15 सितंबर के बाद मानसून ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम के प्रभाव से एमपी के कई हिस्सों में तेज बारिश होने की संभावना है। हालांकि, अगले 24 घंटों कही भी भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। भोपाल में अगले पांच दिन मौसम साफ रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया हैं। राज्य में अब तक औसत 41.8 इंच बारिश हो चुकी है, जो कोटे से 11 प्रतिशत अधिक है। 30 से ज्यादा जिलों में सामान्य बारिश का कोटा फुल हो चुका है। (weather update)

13 Sept 2025 08:07 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 72 घंटे बाद 'भारी बारिश' बरपाएगी कहर, ब्रेक के बाद शुरू होगा मानसून का तांडव

