72 घंटे बाद ‘भारी बारिश’ बरपाएगी कहर, ब्रेक के बाद शुरू होगा मानसून का तांडव

mp monsoon news:राजधानी का मौसम इन दिनों लगातार करवट ले रहा है। कभी तेज धूप तो कभी अचानक बादल और बरसात हो रही है। दो दिन पहले हुई तेज बारिश के बाद उमस और गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार भोपाल में 1 जून से अब तक 38.65 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है। यह आंकड़ा सामान्य बारिश से करीब एक सेंटीमीटर कम है। सीजन की सामान्य बारिश 42.33 इंच मानी जाती है। राजधानी में बारिश का कोटा पूरा करने के लिए अभी भी 3.74 इंच पानी की दरकार है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले पांच दिनों तक आसमान साफ रहने की संभावना है। (weather update)
मौसम विभाग के अनुसार, 15 सितंबर के बाद मानसून ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम के प्रभाव से एमपी के कई हिस्सों में तेज बारिश होने की संभावना है। हालांकि, अगले 24 घंटों कही भी भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। भोपाल में अगले पांच दिन मौसम साफ रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया हैं। राज्य में अब तक औसत 41.8 इंच बारिश हो चुकी है, जो कोटे से 11 प्रतिशत अधिक है। 30 से ज्यादा जिलों में सामान्य बारिश का कोटा फुल हो चुका है। (weather update)