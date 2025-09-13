72 घंटे बाद ‘भारी बारिश’ बरपाएगी कहर, ब्रेक के बाद शुरू होगा मानसून का तांडव

mp monsoon news:राजधानी का मौसम इन दिनों लगातार करवट ले रहा है। कभी तेज धूप तो कभी अचानक बादल और बरसात हो रही है। दो दिन पहले हुई तेज बारिश के बाद उमस और गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार भोपाल में 1 जून से अब तक 38.65 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है। यह आंकड़ा सामान्य बारिश से करीब एक सेंटीमीटर कम है। सीजन की सामान्य बारिश 42.33 इंच मानी जाती है। राजधानी में बारिश का कोटा पूरा करने के लिए अभी भी 3.74 इंच पानी की दरकार है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले पांच दिनों तक आसमान साफ रहने की संभावना है। (weather update)