भोपाल. लोकसभा चुनाव के दौरान भोपाल लोकसभा सीट से आमने सामने रहे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर एक बार फिर आमने-सामने आते नजर आ रहे हैं और दोनों के बीच जुबानी जंग तेज होती दिख रही है।जुबानी जंग की शुरुआत दिग्विजय सिंह के उस बयान से हुई है जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देश का पहला आतंकवादी बताया था। अब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने दिग्विजय के बयान पर पलटवार किया है।

Congress has always abused the patriots. He has said 'Bhagwa aatank' (Saffron terror), what can be worse than this: BJP MP Pragya Singh Thakur on being asked 'Congress leader Digvijaya Singh called Godse the first terrorist' pic.twitter.com/mB0LlB3qL8