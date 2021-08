रक्षाबंधन से पहले 13 लोगों की मौत, पीएम मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान

खरगोन। मध्यप्रदेश के महेश्वर और धार के मजदूरों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है। उन्होंने दो-दो लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। जबकि घायलों को 50 हजार की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। गौरतलब है कि शुक्रवार को महाराष्ट्र के बुलढाना में सरिए से भरा ट्रक पलट जाने से उसमें सवार 16 मजदूरों की मौत हो गई थी। यह उनमें से 13 श्रमिक महेश्वर और धार के हैं। यह सभी रक्षाबंधन पर अपने घर लौटने वाले थे।

Anguished by the loss of lives due to an accident in Buldhana district. Condolences to the bereaved families. May the injured recover soon. An ex-gratia of Rs. 2 lakh each from PMNRF would be given to the next of kin of the deceased. Rs. 50,000 would be given to injured: pm modi