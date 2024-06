Railway News: 1 जुलाई से बदल जाएंगे 22 ट्रेनों के नंबर, यहां देखें पूरी लिस्ट

सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि 1 जुलाई से मेमू और यात्री ट्रेनों के नंबर बदलेंगे। इसका उद्देश्य यात्रियों की सुविधा और ट्रेनों की पहचान को सरल बनाना है। नई व्यवस्था के तहत किसी भी जानकारी या के लिए रेलवे की वेबसाइट व हेल्पलाइन नंबर 139 से प्राप्त कर सकते हैं।

ये हैं ट्रेनों के नए और पुराने नंबर (New and old numbers of trains) बीना-कटनी मुडवारा पुराना नंबर: 06603

नया नंबर: 61619 कटनी मुडवारा बीना पुराना नंबर:06604

नया नंबर:61620 बीना-गुना पुराना नंबर:06607

नया नंबर:61611

गुना-बीना पुराना नंबर:06608

नया नंबर:61612 इटारसी-कोटा पुराना नंबर:06619

नया नंबर:61617 कोटा-इटारसी पुराना नंबर:06620

नया नंबर:61618 भोपाल-बीना पुराना नंबर:06631

नया नंबर:61631 बीना-भोपाल पुराना नंबर:06632

नया नंबर:61632 कोटा-बीना पुराना नंबर:06633

नया नंबर:61633

बीना-कोटा पुराना नंबर:06634

नया नंबर:61634 खंडवा-बीड स्पेशल पुराना नंबर:05685

नया नंबर:51685 बीड-खंडवा स्पेशल पुराना नंबर:05686

नया नंबर:51686 खंडवा-बीड स्पेशल पुराना नंबर:05689

नया नंबर:51683 बीड-खंडवा स्पेशल पुराना नंबर:05690

51684 खंडवा-बीड पैसेंजर

पुराना नंबर:05691

नया नंबर:51687 बीड-खंडवा पैसेंजर पुराना नंबर:05692

नया नंबर:51688 बीना-ग्वालियर पैसेंजर पुराना नंबर:01883

नया नंबर:51883 ग्वालियर-बीना पैसेंजर पुराना नंबर:01884

नया नंबर:51884 बीना-दमोह पैसेंजर पुराना नंबर:01885

नया नंबर:51885 दमोह-बीना पैसेंजर

पुराना नंबर:01886

नया नंबर:51886 बीना-ललितपुर पुराना नंबर:01819

नया नंबर:64617 ललितपुर-बीना पैसेंजर पुराना नंबर:01820

नया नंबर:64618