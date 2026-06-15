लकड़ी जैसी खोखली हो रहीं हड्डियां, Bhopal में कैल्शियम- विटामिन-डी सप्लीमेंट का भी नहीं पड़ रहा प्रभाव

Bones- भोपाल में लोगों की हड्डियां, लकड़ी जैसी खोखली हो रहीं हैं। खासतौर पर बुजुर्गोें में ऐसी शिकायतें आम हो गई हैं। यहां तक कि इसके लिए दी जा रही दवाइयां भी प्रभाव नहीं दिखा पा रहीं हैं। ऐसे मरीजों पर कैल्शियम, विटामिन-डी सप्लीमेंट का भी ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। भोपाल के अस्पतालों में ऐसी परेशानियों के लिए बुजुर्ग मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिनकी हड्डियां इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि मामूली चोट भी भारी पड़ रही है। हड्डी रोग विशेषज्ञ भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि सप्लीमेंट से हड्डियों पर कोई खास असर नहीं हो रहा है। एम्स भोपाल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. रेहानुल हक के अनुसार बदलती जीवनशैली इस समस्या की मुख्य वजह है। रोज सुबह की धूप लेने मात्र से हड्डियां खासी मजबूत बन सकती हैं।