मोदी के मिशन पर साध्वी का 'पोछा', ओवैसी ने ली चुटकी तो जेपी नड्डा ने दिल्ली में लगाई फटकार

भोपाल . बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ( Sadhvi Pragya ) एक बार फिर से विवादों में घिर गई हैं। साध्वी प्रज्ञा ने सिहोर में बोलीं कि मैं नाली और शौचालय साफ करवाने के लिए सांसद नहीं बनी हूं। साध्वी के इस बयान पर नया बखेड़ा खड़ा गया। एक तरफ पीएम मोदी जहां इंडिया को क्लिन ( Clean India Campaign ) करने के लिए खुद झाड़ू लगाते हैं, दूसरी तरफ साध्वी अपनी बयानों से पीएम की सोच पर 'पोछा' लगा रही हैं। साध्वी के इस बयान पर ओवैसी ( Asaduddin Owaisi ) ने भी चुटकी ली। तो बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ( JP Nadda ) ने भी उन्हें फटकार लगाई।

साध्वी के इस बयान पर बीजेपी की एक बार फिर से किरकिरी होने लगी। विपक्षी दल निशाना साधने लगे। पीएम मोदी समेत बीजेपी के अन्य नेता स्वच्छता को लेकर पूरे देश में मुहिम चला रहे हैं। कोई झाड़ू लगाते तो तो कोई टॉयलेट साफ करते नजर आता है। लेकिन साध्वी प्रज्ञा की ये सोच कैसी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें दिल्ली तलब किया।

नड्डा ने लगाई फटकार

भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा को अपने बयान के बाद सफाई देने के लिए दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंचीं। वहां उन्होंने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतो से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान जेपी नड्डा ने उन्हें इस तरह की बयानों से बचने के लिए नसीहत दी। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा ने उन्हें फटकार भी लगाई है। क्योंकि पहले ही साध्वी की बयानों की वजह से पार्टी की बहुत किरकिरी हो चुकी है।

ओवैसी ने ली चुटकी

वहीं, साध्वी प्रज्ञा के बयान एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चुटकी लेते हुए कहा कि मैं उनकी बात सुन हैरान नहीं हूं। उन्होंने अपने बयान के जरिए पीएम मोदी को चैलेंज किया है। वह ऐसा इसलिए बोल रही हैं कि यह उनका विचार है। सांसद भारत में हो रहे जाति और वर्ग के बीच के भेदभाव को मानती हैं। उनका यह बयान कहता है कि देश में जिस जाति के लिए जो परिभाषित काम है वह जारी रहे। यह दुर्भाग्यपूर्ण हैं कि उन्होंने पीएम के मिशन का विरोध किया है।

Asaduddin Owaisi: She (Pragya Thakur, BJP MP from Bhopal) also clearly tells that the kind of work the caste has defined, that should continue. It is very unfortunate. Also, she has openly opposed the PM's program. 2/2 https://t.co/fUZIWUZX61