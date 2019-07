गजब! मध्यप्रदेश में सरपंच का भी हुआ तबादला, सरकार की किरकिरी होने पर मंत्री ने दी सफाई

भोपाल. मध्यप्रदेश में कमलनाथ की सरकार ( Madhya Pradesh government ) तबादले को लेकर विरोधियों के निशाने पर रहती है। अभी तक अब सरकारी कर्मियों के ही ट्रांसफर ( transfer in madhya pradesh ) के बारे में सुनते होंगे। लेकिन मध्यप्रदेश के रीवा जिले में सरपंच का भी ट्रांसफर ( sarpanch transfer ) हो गया। सरपंच के तबादले को लेकर जब सरकार की किरकिरी होने लगी तो मंत्री कमलेश्वर पटेल ने इस पर सफाई दी।

दरअसल, मध्यप्रदेश के रीवा जिले में ट्रांसफर को लेकर अधिकारी जब लिस्ट तैयार कर रहे थे। उसमें पंचायत सचिव की जगह उस पंचायत के सरपंच का ही ट्रांसफर कर दिया। साथ ही अधिसूचना भी जारी हो गई। रीवा जिले की शिवपुरवा ग्राम पंचायत की प्रभारी विभा द्विवेदी की जगह गांव के सरपंच बिहारीलाल पटेल का ट्रांसफर कर दिया गया।

MP: Transfer order released for Sarpanch instead of Secretary by administration in Rewa. K Patel, State Min says,"Ppl on lower level should've been more careful, we've ordered a probe, action to be taken against whoever is responsible. Error didn't happened at govt's level"(12.7) pic.twitter.com/3Yhr75RGaV