किसी से भी शेयर न करें ये 7 जानकारियां, वर्ना खाली हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट

भोपाल। मार्च में शुरु हुए कोरोना संक्रमण (Coronavirus) के बाद से ही जिस प्रकार से ऑनलाइन लेन-देन में बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद से ही ऑनलाइन ठगी (online transactions) के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है। बीते दिनों मध्यप्रदेश में बैंक फ्रॉड के कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां बैंक अधिकारी बनकर जालसाजों ने लोगों को ठगा है। बैंक अधिकारी के तौर पर बात करते हुए वह केवाईसी को वैध करने के जरूरत को बताकर ग्राहकों से ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने या ओटीपी मांगते हैं और आपका पूरा बैंक खाता खाली कर देते हैं।

Protect yourself from fraudulent calls or messages requesting KYC Verification. Watch the video for safety tips & report such cases on https://t.co/d3aWRrx4G8#SBI #StateBankOfIndia #KYCFrauds #FinancialFrauds #OnlineFrauds #StaySafe #StayVigilant #CyberSafety #OnlineSafety pic.twitter.com/dhl9UmxTdu