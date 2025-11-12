एमपी के IAS अधिकारी पर लगे गंभीर आरोप, ये है पूरा मामला

MP IAS officer Rishi Garg
MP News: सामान्य प्रशासन विभाग ने उप सचिव अजय कटेसरिया को विभागीय जांच में लगभग क्लीन चिट दे दी है, जबकि राज्य योजना आयोग के सीईओ ऋषि गर्ग के खिलाफ कार्रवाई की तलवार अब भी लटकी हुई है। 2013 बैच के आइएएस हैं, पर हरदा में फरवरी 2024 के पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में लापरवाही का आरोप है।
ऋषि गर्ग पर हरदा में फरवरी 2024 के पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में लापरवाही का आरोप है। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे। शिकायत है कि फैक्ट्री के खिलाफ पहले से शिकायतें होने के बावजूद कलेक्टर के रूप में गर्ग ने पर्याप्त कार्रवाई नहीं की। विभागीय जांच जारी है और आरोप पत्र का जवाब व परीक्षण लंबित है। सूत्रों के अनुसार, इसी प्रकरण में तत्कालीन हरदा एसपी संजय कुमार की भूमिका को लेकर गृह विभाग के निर्णय की भी प्रतीक्षा की जा रही है।
कटेसरिया, जो 2012 बैच के आइएएस अधिकारी हैं, पर सतना कलेक्टर रहते नियम विरुद्ध जमीन आवंटित करने के आरोप लगे थे। 2021-22 में चित्रकूट तहसील और रघुराजनगर क्षेत्र की कई एकड़ सरकारी व नजूल भूमि को अन्य लोगों के नाम किए जाने की शिकायत हुई थी। जांच के बाद शासन ने उनके जवाब को संतोषजनक पाते हुए आरोपों से मुक्त कर दिया है।
