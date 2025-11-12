एमपी के IAS अधिकारी पर लगे गंभीर आरोप, ये है पूरा मामला

ऋषि गर्ग पर हरदा में फरवरी 2024 के पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में लापरवाही का आरोप है। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे। शिकायत है कि फैक्ट्री के खिलाफ पहले से शिकायतें होने के बावजूद कलेक्टर के रूप में गर्ग ने पर्याप्त कार्रवाई नहीं की। विभागीय जांच जारी है और आरोप पत्र का जवाब व परीक्षण लंबित है। सूत्रों के अनुसार, इसी प्रकरण में तत्कालीन हरदा एसपी संजय कुमार की भूमिका को लेकर गृह विभाग के निर्णय की भी प्रतीक्षा की जा रही है।