भोपाल

63 गांवों को मिलेगा तवा डेम का पानी, परियोजनाओं पर खर्च होंगे 215 करोड़

Tawa Dam Water Supply in MP Villages: 75 साल का इंतजार अब खत्म होने को है, एमपी के नर्मदापुरम के माखननगर (बाबई) और सोहागपुर के 63 गांवों को मिलेगा तवा डैम का पानी... जानें क्या है सरकार की परियोजनाएं, जिन पर खर्च होंगे 215 करोड़ रुपए...

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Jan 28, 2026

Tawa Dam water Supply in mp villages project

Tawa Dam water Supply in mp villages project: (Photo:FB)

Tawa Dam Water Supply: नर्मदापुरम के माखननगर (बाबई) और सोहागपुर के 63 गांवों को 75 सालों के इंतजार के बाद सिंचाई का पानी मिलेगा। सरकार ने इन गांवों में पानी पहुंचाने के लिए दो सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन पर 215 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एमपी सरकार की ये परियोजनाएं किसी नदी पर नहीं बनाई जाएंगी, बल्कि तवा बांध की दायीं तट नहर से लिफ्ट करके पानी लिया जाएगा। इस पानी से 10 हजार 200 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। इन गांव वालों के पास खेत तो थे लेकिन पानी नहीं था, ये 75 वर्षों से पानी के लिए संघर्ष कर रहे थे, अब जाकर इन्हें कामयाबी मिली है।

परियोजना 1:

इसके तहत दायीं तट नहर की बागरा शाखा से पानी लिया जाएगा। 86.76 करोड़ खर्च होंगे। माखन नगर और सोहागपुर के 33 गांवों के 4200 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी।

परियोजना 2:

दायीं तट नहर की पिपरिया शाखा से पानी लिया जाएगा। सोहागपुर तहसील के 30 गांवों का 6000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा। इस पर 128.71 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

दावोस से लौटने के बाद सीएम की पहली बैठक

सीएम के दावोस से लौटने के बाद यह पहली कैबिनेट बैठक थी। बैठक के बाद डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल व अन्य मंत्रियों ने स्वागत किया। सिंचाई परियोजनाओं की सौगात मिलने से खुश स्थानीय किसान, विधायक व जनप्रतिनिधियों ने शाम को सीएम को साफा पहनाकर स्वागत किया। उधर, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मंगलवार को कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं हुए। हालांकि वे खरगोन जिले में च्यवन ऋषि की तपोस्थली पहुंचे। श्री सूरजकुंड वाले महाराज के चरणों में मत्था टेका। बेशर्म बयान देने वाले मंत्री विजय शाह ने कैबिनेट में हिस्सा लिया।

खबर शेयर करें:

Published on:

28 Jan 2026 05:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 63 गांवों को मिलेगा तवा डेम का पानी, परियोजनाओं पर खर्च होंगे 215 करोड़

