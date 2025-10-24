बीजेपी कार्यसमिति से असंतोष, 18 लोकसभा और 131 विधानसभाओं में विरोध की चेतावनी

MP BJP- एमपी बीजेपी की बहुप्रतीक्षित कार्यसमिति की गुरुवार को घोषणा कर दी गई। प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अपनी 25 सदस्यीय टीम बनाई है जिसमें कई पुराने चेहरों को हटा दिया गया है। इससे असंतोष के स्वर फूट पड़े हैं। प्रदेश के गुर्जर समाज ने तो बाकायदा सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जताई है। प्रदेश कार्यकारिणी में समाज का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर आक्रोश व्यक्त करते हुए अपने प्रभाव वाले 18 लोकसभा और 131 विधानसभाओं में विरोध की चेतावनी भी दी है।