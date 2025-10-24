Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

बीजेपी कार्यसमिति से असंतोष, 18 लोकसभा और 131 विधानसभाओं में विरोध की चेतावनी

MP BJP- एमपी बीजेपी की बहुप्रतीक्षित कार्यसमिति की गुरुवार को घोषणा कर दी गई। प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अपनी 25 सदस्यीय टीम बनाई है जिसमें कई पुराने चेहरों को हटा दिया गया है।

2 min read

भोपाल

image

deepak deewan

Oct 24, 2025

Warning to oppose BJP over dissatisfaction with the Working Committee

Warning to oppose BJP over dissatisfaction with the Working Committee

MP BJP- एमपी बीजेपी की बहुप्रतीक्षित कार्यसमिति की गुरुवार को घोषणा कर दी गई। प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अपनी 25 सदस्यीय टीम बनाई है जिसमें कई पुराने चेहरों को हटा दिया गया है। इससे असंतोष के स्वर फूट पड़े हैं। प्रदेश के गुर्जर समाज ने तो बाकायदा सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जताई है। प्रदेश कार्यकारिणी में समाज का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर आक्रोश व्यक्त करते हुए अपने प्रभाव वाले 18 लोकसभा और 131 विधानसभाओं में विरोध की चेतावनी भी दी है।

बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी में गुर्जरों की उपेक्षा किए जाने का मुद्दा सकल गुर्जर समाज ने उठाया। संस्था के प्रदेश संयोजक रमेश गुर्जर ने कहा है कि समाज को प्रतिनिधित्व नहीं देना हमारा अपमान है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि खुद प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने जब लोकसभा का उपचुनाव लड़ा था तब गुर्जर समाज ने उन्हें जीत दिलाने में बड़ा योगदान दिया था।

सकल गुर्जर समाज ने साफ कहा कि कार्यसमिति में प्रतिनिधित्व नहीं देने से गुर्जर समाज में आक्रोश है। प्रदेश की 18 लोकसभाओं और 131 विधानसभाओं में समाज का प्रभाव है। इन सीटों पर बड़ी संख्या में गुर्जर रहते हैं जोकि बीजेपी से जुड़े हैं। समाज के 5 हजार से 65 हजार तक मतदाता हैं जोकि निर्णायक साबित होते हैं। इसके बाद भी गुर्जर समाज को कार्यसमिति में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया जोकि बेहद आश्चर्यजनक है।

सकल गुर्जर समाज के प्रदेश संयोजक रमेश गुर्जर ने कहा कि स्पष्ट दिख रहा है कि बीजेपी को गुर्जर समाज की जरूरत नहीं है। उन्होंने इसे समाज का अपमान बताते हुए बीजेपी का विरोध करने की चेतावनी दी।

लोधी समाज ने भी असंतोष जताया

गुर्जरों के अलावा लोधी समाज ने भी बीजेपी की प्रदेश कार्यसमिति में प्रतिनिधित्व नहीं मिलने पर असंतोष जताया।
टीकमगढ़ पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सूरज सिंह लोधी ने भी सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी व्यक्त की।

ये भी पढ़ें

एमपी में कर्मचारियों, अधिकारियों को 5700 करोड़ की सौगात, सीएम ने किया ट्वीट
भोपाल
CM Mohan Yadav's gift of Rs 5700 crore to MP employees

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

24 Oct 2025 03:08 pm

Published on:

24 Oct 2025 03:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / बीजेपी कार्यसमिति से असंतोष, 18 लोकसभा और 131 विधानसभाओं में विरोध की चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में भीड़ के अलग-अलग हमलों में 4 पुलिसकर्मी घायल, सिर्फ डेढ़ साल में 600 पुलिसकर्मियों पर हो चुका हमला

MP News
भोपाल

MPESB Vacancy 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के ग्रुप-2, 3 पद पर 400 से ज्यादा वैकेंसी, आवेदन के लिए इन डाक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरुरत

MPESB Vacancy 2025
शिक्षा

एमपी में गैस सिलेंडर के लिए बढ़ेंगी मुश्किलें, एलपीजी वितरक कर रहे हड़ताल

LPG distributor strike in MP will increase difficulties for gas cylinders
भोपाल

आत्मघाती हमलों की साजिश नाकाम, एमपी से भी आतंकी गिरफ्तार

mp
भोपाल

हर स्टूडेंट को मिलेगी 12 नंबर की ID, स्कूल से कॉलेज तक इसी से होगी पहचान

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.