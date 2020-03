Weather forecast Update : पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लगे इलाकों में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय, अब पहाड़ों में बर्फबारी व अन्य राज्यों में होगी बारिश

भोपाल। मौसम weather update में आ रहे बदलाव के बीच रविवार को मध्यप्रदेश madhya pradesh के जहां कुछ जगहों पर हल्की व तेज बारिश rain हुई। वहीं सोमवार को सुबह मौसम mausam से एकाएक ठंड पुन: गायब हो गई।

मौसम विभाग के अनुसार Weather forecast Update पूर्वी अफगानिस्तान (Afghanistan), पाकिस्तान (Pakistan) से लगे इलाके और जम्मू (jammu) और कश्मीर (Kashmir) के इलाकों में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय है। जिसके चलते देश के कई राज्यों के मौसम में इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है।

यहां होगी बरिश

मौसम विभाग (IMD) की रिपोर्ट के मुताबिक Weather forecast Update रविवार को पूर्वी मध्य प्रदेश (M.P), विदर्भ (Vidarbha), उत्तराखंड (Uttarakhand), मराठवाड़ा (Marathwada), तेलंगाना (Telangana), कर्नाटक (Karnataka) और केरल (Kerala) में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है।

सोमवार monday को सुबह के समय राजधानी भोपाल bhopal के आसमान sky में बादल जरूर दिख रहे हैं, लेकिन ठंड नदारद रही। ऐसे में जानकारों का कहना है Weather forecast Update बादलों clouds के चलते मौसम से ठंडक cold दूर होती दिख रही है। वहीं बादलों के बरसने के बाद एक बार फिर कुछ दिनों तक ठंडक का अहसास हो सकता है।

इससे पहले मार्च 2020 के पहले दिन यानि रविवार को बादलों clouds में लिपटी सुबह से हुई और रात में तेज बारिश rain ने राजधानी को तरबतर कर दिया। इससे वातावरण Weather forecast Update में फिर से ठंडक घुल गई।

दोपहर बाद तापमान में बढोतरी रही और अधिकतम temprature तापमान 31 डिग्री से. के पार हो गया। देर शाम फिर बादलों ने डेरा जमाया और रात करीब 10 बजे बिजली चमकने Lightning flashing लगी, बादल गरजने thunderstorm लगे और सवा 10 बजे अचानक तेज बारिश शुरू हुई। करीब 15 मिनट तक हुई तेज बारिश से माहौल में ठंडक घुल गई।

मौसम विशेषज्ञों Weather experts के अनुसार आने वाले दिनों में गर्मी hot weather के तेवर तीखे होंगे। पिछले 10 सालों के रिकार्ड पर नजर डालें तो मार्च में शहर का अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री तक पहुंच ही जाता है। उत्तरी और दक्षिणी हवाओं के टकराव से बने अभिसरण क्षेत्र के प्रभाव से रविवार को बादल छाए रहे और रात होते-होते बरस पड़े। शहर के न्यूनतम तापमान minimum temprature में शनिवार के मुकाबले 1.8 डिग्री की गिरावट रही और ये 17.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.9 डिग्री से. अधिक रहा।

दिन चढऩे के साथ बादल आते-जाते रहे, लेकिन गर्माहट के चलते तापमान hot temprature में वृद्धि हुई। अधिकतम तापमान शनिवार के मुकाबले 0.6 डिग्री बढ़कर 31.2 डिग्री से. दर्ज किया गया, जो सामान्य है। मौसम विशेषज्ञों Weather experts का कहना says है कि दो-तीन दिनों में रात in night का तापमान temprature down घटेगा, इस बीच गरज-चमक Thunder flashes के साथ बारिश rain भी हो सकती है।