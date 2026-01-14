Rajasthan Teacher Transfers: चुनाव आयोग की सख्ती से राजस्थान में रुके शिक्षकों के ट्रांसफर , अब ‘घर वापसी’ के आदेश

निदेशक सीताराम जाट की ओर से जारी नए आदेशों के अनुसार एसआईआर में नियुक्त जिन कार्मिकों के तबादले हाल ही में किए गए थे, उन्हें तुरंत प्रभाव से प्रत्याहारित कर दिया गया है। सबसे ज्यादा परेशानी उन शिक्षकों और प्राचार्यों के लिए खड़ी हो गई है, जिन्हें पुरानी जगह से कार्यमुक्त कर दिया गया था और जिन्होंने नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया था। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे सभी कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से अपने पुराने पदस्थापन स्थान पर पुनः कार्यभार ग्रहण करना होगा।