शाम 7 बजे के बाद भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल सकी। रात नौ बजे तक जैसे आग की लपट जैसी गर्मी बनी रही। हालांकि इस दौरान नगर निगम की ओर से दोपहर के समय लगातार सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है।
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Hindi News/ Bikaner / नौतपा का पहला दिन: पारा @ 47.2 डिग्री, टार्चर थर्ड डिग्री, अभी और तपाएगा सूरज, घर से निकलें…तो सावधान रहें
रायपुर
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