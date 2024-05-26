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बीकानेर

नौतपा का पहला दिन: पारा @ 47.2 डिग्री, टार्चर थर्ड डिग्री, अभी और तपाएगा सूरज, घर से निकलें…तो सावधान रहें

शाम 7 बजे के बाद भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल सकी। रात नौ बजे तक जैसे आग की लपट जैसी गर्मी बनी रही। हालांकि इस दौरान नगर निगम की ओर से दोपहर के समय लगातार सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है।

बीकानेरMay 26, 2024 / 02:05 am

Brijesh Singh

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नौतपा का पहला दिन ही कठिन परीक्षा में बाता। दस बजे बाद ही त्वचा झुलसने सी लगी। पहले ही दिन इस सीजन में पहली बार बीकानेर ने तापमापी में पारा 47.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया। गर्मी का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि सुबह 11 बजने के साथ ही शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। लॉकडाउन जैसे हालात नजर आने लगे। चेहरा तपने लगा। आंखें जलने लगीं। ऐसा लग रहा था मानों आसमान से आग बरस रही हो। झुलसा देने वाली गर्मी ने आमजन को हाल बेहाल कर दिया। लोग भी पूरे जतन के साथ गर्मी का बचाव करते हुए नजर आए।

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शाम 7 बजे के बाद भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल सकी। रात नौ बजे तक जैसे आग की लपट जैसी गर्मी बनी रही। हालांकि इस दौरान नगर निगम की ओर से दोपहर के समय लगातार सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है। वहीं कोटगेट और सांखला फाटक के पास भी गर्मी-धूप से बचाव को लेकर टेंट की व्यवस्था कि गई। बिजली की ट्रिपिंग भी तेज होने लगी है। भीषण गर्मी के चलते आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी शनिवार को अवकाश घोषित कर दिया गया है।
सीजन का सबसे गर्म दिन

शनिवार को बीकानेर में सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। अधिकतम पारा 47.2 तो न्यूनतम पारा 33 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। इसके साथ ही राजस्थान के गर्म शहरों में बीकानेर चौथे स्थान पर रहा। इससे पहले गुरुवार को सबसे ज्यादा तापमान 46.5 डिग्री तक पहुंच गया था। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले समय में गर्मी ओर तेज होने की संभावना है।

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