केवल 10 हजार में बुक कराएं भारत में लॉन्च नई 2021 Benelli TRK 502 एडवेंचर टूरर बाइक

नई दिल्ली। बेनेली ने शुक्रवार को अपडेटेड TRK 502 के रूप में भारत में अपनी दूसरी BS 6 मानकों वाली बाइक पेश की। इस एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल की कीमत 4.80 लाख (एक्स-शोरूम, भारत) रखी गई है। कंपनी ने घोषणा की है कि यह एक शुरुआती कीमत है जो भविष्य में बढ़ा दी जाएगी। इसके साथ ही बेनेली ने केवल 10 हजार रुपये में इस बाइक की बुकिंग शुरू कर दी है। वहीं, कंपनी इस बाइक के साथ तीन सालों तक अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी भी दे रही है।

इससे पहले बेनेली ने केवल इंपीरियल 400 BS 6 को ही भारत में बेचा था जो पिछले साल जुलाई में भारत में लॉन्च की गई थी। Benelli TRK 502 मोटरसाइकिल को तीन रंगों में पेश किया गया है। इनमें बेनेली रेड, प्योर व्हाइट और मैटेलिक डार्क ग्रे शामिल हैं।

जहां मैटेलिक डार्क ग्रे कलर को सबसे कम कीमत 4.80 लाख में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है, प्योर व्हाइट और बेनेली रेड कलर मॉडल की कीमत 4.90 लाख (दोनों कीमतें एक्स-शोरूम) रुपये रखी गई है।

