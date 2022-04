Bike Insurance कराने से पहले पता करें कितनी तरह की होती हैं पॉलिसी, कहीं एक्सीडेंट के समय हो ना जाए धोखा

क्या आप जानते हैं, कि Motorcycle Insurance तीन प्रकार के होते हैं, जिनके अपने अलग फायदे हैं। अपने इस लेख में हम आपको बता रहे हैं, तीन प्रकार के इंश्योरेंस Compulsory Third Party, Property of a Third Party और Comprehensive की पूरी डिटेल।

नई दिल्ली Updated: April 11, 2022 01:37:40 pm

Bike Insurance Tips : देश में किसी भी वाहन को सड़क पर इस्तेामल करते समय उसका इंश्योरेंस कराना बेहद जरूरी है, वाहन इंश्योरेंस ना होने पर ट्रैफिक पुलिस को चालान का भी पूरा अधिकार है। हालांकि कानूनी रूप से सिर्फ थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य है, लेकिन अगर आप इंश्योरेंस के महत्व को समझते हैं, तो थर्ड पार्टी से आपका कोई खास लाभ नहीं होने वाला है। मोटरसाइकिल बीमा दुर्घटना या चोरी की स्थिति में आपकी और आपकी मोटरसाइकिल की सुरक्षा करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कि Motorcycle Insurance तीन प्रकार के होते हैं, जिनके अपने अलग फायदे हैं। आइए आपको बताते हैं, तीन प्रकार के इंश्योरेंस Compulsory Third Party, Property of a Third Party और Comprehensive की पूरी डिटेल।

Bike Insurance tips







Compulsory Third Party (CTP) अपनी मोटरसाइकिल को पंजीकृत कराने से पहले जान लें, कि कानूनी रूप से CTP बीमा आवश्यक है। यह बीमा गलती से होने वाली दुर्घटनाओं में ड्राइवरों और सवारों को उनकी मोटरसाइकिलों के साथ-साथ टक्कर में घायल लोगों से व्यक्तिगत चोटों को कवर करता है। हालांकि Compulsory Third Party की नियम और शर्तें प्रत्येक राज्य में भिन्न होती हैं। ध्यान दें, कि सीटीपी आपकी मोटरसाइकिल या दुर्घटना में हुई दूसरों की संपत्ति को नुकसान की लागत को कवर नहीं करता है।



Comprehensive



यह मोटरसाइकिल बीमा सबसे व्यापक मन की शांति प्रदान करने वाला है। हालांकि, कवरेज के अन्य स्तरों की तुलना में यह बीमा काफी महंगा होता है। इसमें आकस्मिक क्षति, गलती और बिना गलती, चोरी, तीसरे पक्ष की संपत्ति की क्षति, बिना बीमा चालकों के कारण हुई क्षति, भूकंप, ओले, तूफान और बाढ़ सभी से हुई आपके वाहन की क्षति को कवर किया जाता है। हालांकि इस कवरेज में मोटरसाइकिल सवार द्वारा शराब, ड्रग्स या दवा के प्रभाव में हुई किसी भी तरह की दुर्घटना को शामिल नहीं किया गया है।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें