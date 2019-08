जावा के बाद अब दस्तक देगी ये क्लासिक रेट्रो बाइक, नाम सुनकर हो जाएंगे खुश

नई दिल्ली: 30 साल तक लोगों के दिलों पर राज करने वाली जावा बाइक को पिछले साल महिंद्रा एंड महिंद्रा ने दोबारा लॉन्च किया । लोगों ने इस बाइक को हाथों हाथ लिया है। इस बाइक की बुकिंग काफी तेजी से हुई और इस पर आज भी 7 महीने से ज्यादा का वेटिंग पीरियड है। अब जावा के बाद इस के साथ आने वाली यजीदी बाइक भी वापसी करने जा रही है। जावा की लॉन्चिंग के दौरान क्लासिक लीजेंड्स ( classic legends )के को-फाउंडर अनुपम थरेजा ने ये एलान किया था।

क्लासिक लीजेंड्स कंपनी ने जावा के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ साझेदारी करने के बाद पुष्टि की थी कि वह जल्द ही भारत में येजदी और बीएसए ब्रांड को लॉन्च करेगी।

Hello World, we’re here! Let's celebrate the spirit of Yezdi with memorabilia created with love for the people who've always kept the legend alive.

Check it out: https://t.co/sz7gsqzL7S.

Official Yezdi merchandise now available at select Classic Legends' Jawa Motorcycles stores. pic.twitter.com/Or7nHf2WyJ