TVS ने Scooty Pep Plus पर दिया शानदार ऑफर, खरीदो अभी और पैसे दो बाद में

अभी खरीदो Scooty Pep Plus और पैसे दो बाद में



इस समय TVS Scooty Pep Plus पर कई अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं, यदि आप इस समय स्कूटी को खरीदने की सोच रहे हैं तो यह सौदा आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।TVS की तरफ से यह ऑफर दिया जा रहा है कि ग्राहक अभी Scooty Pep Plus को खरीद सकते हैं और पैसे बाद में दे सकते हैं। इसके अलावा स्कूटी पर लो EMI का ऑफर्स भी चल रहा है जोकि 1777 रुपये है, साथ ही रेट ऑफ़ इंटरेस्ट 6.99 प्रतिशत के हिसाब से भी ऑफर किया जा रहा है। इन सभी ऑफर्स की जानकारी आपको कंपनी की वेबसाइट पर आसानी से मिल जायेगी ।