Bajaj Discover हुई Bajaj की प्रोडक्ट लिस्ट से बाहर, कंपनी ने डिस्कन्टीन्यू किया

नई दिल्ली: भारत में साल 2003 में लॉन्च होने के बाद बजाज डिस्कवर की बिक्री में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस बाइक को इतना पसंद किया गया कि हर 10 में से चार लोगों के पास यह बाइक मौजूद रहती थी। बजाज डिस्कवर न सिर्फ बेहद किफायती बाइक है बल्कि यह जबरदस्त माइलेज भी देती थी जिसकी वजह से लोगों ने इसे खूब पसंद किया। अब इस बाइक के चाहने वालों के लिए बुरी खबर है क्योंकि कंपनी ने इस बाइक को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दिया है जिसका मतलब यह है कि कंपनी अब इसे डिस्कंटीन्यू करने वाली है।

आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2020 से भारत में नए bs मानक लागू हो गए हैं जिसे देखते हुए बाइक कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को या तो bs6 नॉर्म्स से अपडेट कर रहे हैं या फिर उन्हें डिस्कंटीन्यू कर रही हैं। इसी क्रम में बजाज ने भी अपनी डिस्कवर को डिस्कंटीन्यू कर दिया है। ( Best average bikes for office ) ( best bikes for office use )

भारत में बजाज डिस्कवर के 110 और 125cc ( Bajaj discover 125 ) ( commuting vehicle industry ) ( best bike for commuting ) मॉडल को बेचा जाता था इसके साथ ही कंपनी 110 135 और 150cc पल्सर भी भारत में बिक्री करती थी। घर-घर तक इस बाइक को काफी पसंद किया गया है लेकिन शायद पिछले 3 सालों से इस बाइक की बिक्री में कमी आई है।

ऐसा भी कहा जा रहा है कि कंपनी दूसरे देशों में इस बाइक को निर्यात करना जारी रखेगी और इस बाइक का BS6 वर्जन भारत में पेश नहीं किया जाएगा आपको बता दें कंपनी ने मार्च 2020 में डिस्कवर का कोई भी मॉडल नहीं भेजा है ऐसे में इस बात की संभावनाएं हैं कि अब कंपनी ने बाइक को डिस्कंटीन्यू कर दिया है।