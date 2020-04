महज 20 रुपये खर्च में नई जैसी चमक जाएगी आपकी बाइक, नहीं पड़ेगी मैकेनिक की जरूरत

नई दिल्ली: अगर आपके पास बाइक है तो आपको पता होगा कि इसे साफ-सुथरा और नए जैसा रखा कितना मुश्किल काम होता है। दरअसल खरीदने के कुछ समय के बाद बाइक की शाइन कम होने लगती है ऐसे में या तो आप अगर प्रोफेशनल क्लीनिंग करवाते हैं तभी यह नई जैसी चमकती है नहीं तो इसका रंग फीका पड़ जाता है।

अगर आप बाइक पॉइंट पर प्रोफेशनल क्लीनिंग करवाते हैं तो इसमें काफी खर्चा आता है और 1000 से 1500 लगते हैं। ऐसे में आज हम आपको घर पर बाइक की प्रोफेशनल क्लीनिंग ( bike service at home ) ( bike clean at home ) करने का तरीका बताने जा रहे हैं। ( bike polish with household items ) घर पर बाइक साफ करने में महेश ₹20 का खर्च आएगा।

टूथपेस्ट का इस्तेमाल

आप सभी के घर में टूथपेस्ट का इस्तेमाल जरूर होता है। अगर आप अपने घर पर बाइक को प्रोफेशनल तरीके से क्लीन करना चाहते हैं तो टूथपेस्ट बड़े काम का होता है। ज्यादातर लोगों के घर में कोलगेट टूथपेस्ट जरूर होता है। आप कोलगेट की मदद से अपनी बाइक को चमका सकते हैं। इसके लिए आपको ₹10 कीमत के दो कोलगेट की जरूरत होगी।

ऐसे करें साफ

अपनी बाइक को कोलगेट से साफ करने के लिए ( Clean Bike With Colgate ) आपको सबसे पहले एक मुलायम कपड़े की मदद से कोलगेट को पूरी बाइक में अप्लाई करना है। इसके बाद आप तकरीबन 10 मिनट तक अपनी बाइक को ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसके बाद आप कपड़े को गीला करके बाइक को साफ कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद आप एक सूखे कपड़े की मदद से बाइक को पहुंच दीजिए और आपकी बाइक नई जैसी शाइन करने लगेगी।