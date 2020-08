Pure Ev Etrance Plus की मार्केट में एंट्री, 65 किमी का देगा माइलेज

नई दिल्ली: Pure Energy Pvt Ltd ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर Pure Ev ETrance Plus ( Electric Scooter Etrance Plus ) को मार्केट में लॉन्च कर दिया है। 56,999 रूपए की शुरूआती कीमत पर लॉन्च किये गए इस स्कूटर में 1.25 KWH की पोर्टेबल बैटरी दी गई है। कंपनी की दावा है कि ये स्कूटर सिंगल चार्जिंग में 65 किमी ( Pure EV ETrance Plus mileage ) का सफर तय करेगा। इसके फीचर्स और पॉवर में विस्तार से जानकारी के लिए आपको ये आर्टिकल पढ़ना होगा।

Pure EV ETrance Plus एक लो-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर ( electric scooter ) है। कंपनी के मुताबिक इसमें 25 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड मिलेगी। चार्जिंग की बात करें तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को फुल चार्ज होने में चार घंटे लगेंगे।

Pure EV ने अपनी ETrance Plus को चार कलर वेरिएंट्स में उतारा है। कंपनी का कहना है कि इस नए इलेक्ट्रिक स्कूटर को रॉबस्ट चेसिस पर बनाया गया है। कंपनी का दावा है कि भारतीय सड़कों के हाल को देखते हुए इसकी बॉडी को डिजाइन किया गया है, जिसके चलते ये मार्केट में पहले से मौजूद बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटरों से अलग है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह भारतीय कंडीशन के हिसाब से एक मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर है।

आपको मालूम हो कि प्योर ईवी ने इससे पहले चार इलेक्ट्रिक स्कूटरों को बाजार में लॉन्च कर चुकी है। इनमे Epluto, Etrance, Egnite और Etron+ शामिल है। प्योर ईवी ने बताया है कि कंपनी अपने उत्पादक क्षमता में इजाफा कर रही है।

Etrance और ETrance Plus एक दूसरे से अलग कैसे इस बारे में बताते हुए कंपने ने कहा कि ईट्रांस प्लस पुराने मॉडल से ज्यादा हाइटेक है। Pure EV Etrance एक इलेक्ट्रिक मोपेड है। जबकि, ETrance Plus एक लो-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर है।

जल्द ही इस स्कूटर की बिक्री मार्केट में शुरू हो जाएगी यानि आप इसे चला सकेंगे ।