होली की खुशी मातम में तब्दील....नहाने के वक्त तालाब में डूबी युवती, तड़पकर हुई मौत

होली की खुशी मातम में तब्दील....नहाने के वक्त तालाब में डूबी युवती, तड़पकर हुई मौत

बिलासपुरPublished: Mar 25, 2024 03:53:09 pm Submitted by: Khyati Parihar

Accident In Bilaspur: बिलासपुर मल्हार क्षेत्र अन्तर्गत जैतपुर ग्राम में रविवार की सुबह तालाब में नहाने गई 18 वर्षीय युवती की मौत हो गई। युवती के डूबने की खबर लगते ही पूरे गांव में मातम छा गया।

Girl dies by drowning in pond in Bilaspur: बिलासपुर मल्हार क्षेत्र अन्तर्गत जैतपुर ग्राम में रविवार की सुबह तालाब में नहाने गई 18 वर्षीय युवती की मौत हो गई। युवती के डूबने की खबर लगते ही पूरे गांव में मातम छा गया। सूचना के बाद मल्हार पुलिस ने मौके पर पहुंच कर मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया है।