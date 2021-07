विदेश जाने वाले 28 दिन में लगवा सकते हैं कोविशील्ड की दूसरी डोज, पहले करना होगा ये काम

Vaccination in chhattisgarh: विदेश यात्रा की चाह रखने वालों को कोविशील्ड की दूसरी डोज (Second dose of Covishield ) 28 दिन के बाद दी जा सकती है। हालांकि इसके लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा।