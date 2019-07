चीखती रही लड़की भैया मुझे छोड़ दो लेकिन भेड़िये रूपी लड़के उसके कपड़े फाड़कर वीडियो बनाते रहे

बिलासपुर. बिल्हा थाना क्षेत्र में किशोरी के बीच सडक़ पर कपड़े फाड़े गए और वीडियो बनाया गया। लडक़ी की इज्जत तार-तार(Girl tampering)होती रही लेकिन आसपास के लोगों ने बचाने की हिम्मत नहीं दिखाई। जब लडक़ी के दोस्त ने उसे छुड़ाने का प्रयास किया तो उसे भी धक्का-मुक्की और गाली-गलौंच की गई। कुछ देर बाद जब लोग इकट्ठे हेाने लगे तो आरोपी युवक भाग गए।

पुलिस के अुनसार नाबालिग लडक़ी अपने एक दोस्त के साथ भोरभटठा में बैठकर बातें कर रहे थे। इस बीच कुछ युवक मौके पर पहुंच गए। युवकों ने पहले दोनों से गाली-गलौंच की उसके बाद लडक़ी को पकड़ (Girl tampering) लिया। लडक़ी के कपड़े फाडऩे का प्रयास किया गया और वीडियो बनाने लगे।

जब लडक़ी के दोस्त ने युवकों से रहम की गुहार लगाई तो आरोपी युवक उस पर भी टूट पड़े(Girl tampering)। डरी सहमी नाबालिग लडक़ी चीखती रही लेकिन लडक़ों के रुप में मौजूद भेडि़ए उस दर्द भरी चीख में भी मौज मस्ती देखते रहे। लडक़ी की दर्द भरी आवाज सुनकर लोग इकट्ठे हुए तो आरोपी युवक भाग गए।