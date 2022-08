‘मैं पूरी तरह से थक चुकी हूं’ आमिर खान की बेटी इरा खान ने पोस्ट शेयर कर डिप्रेशन को लेकर किया खुलासा

कई स्टारकिड्स ऐसे भी है जो भले ही फिल्मी दुनिया में सक्रिय न हों, लेकिन अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में खूब रहते हैं। इनमें से ही एक हैं आमिर खान की लाडली इरा खान। इरा खान अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं। सोशल मीडिया पर इनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। इसी बीच इरा ने एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया हैकि वो थक गई हैं और डिप्रेशन को लेकर खुलासा किया है।

आमिर खान की बेटी इरा खान अक्सर अपनी लव लाइफ और फोटोज को लेकर चर्चा में रहती हैं। इसके साथ ही वो समय समय पर अपनी असल जिंदगी से जुड़ी चीजों को सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाती रहती हैं। हाल में उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने डिप्रेशन को लेकर बात की है।

