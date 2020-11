Shah Rukh Khan के लिए आमिर खान ने लिखा इमोशनल पोस्ट, जन्मदिन की बधाई देते हुए अच्छे स्वास्थ्य की कामना की

नई दिल्ली | बॉलीवुड के किंग खान ने 2 नवंबर को अपना 55वां जन्मदिन मनाया है। जिस मौके पर उन्हें दुनियाभर से लोगों की ढेरों बधाईयां मिली हैं। इसके अलावा शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) पर सेलेब्स ने भी खूब प्यार लुटाया। जिसमें आमिर खान का नाम भी शामिल है। आमिर यूं तो सोशल मीडिया (Social Media) पर कम ही एक्टिव रहते हैं लेकिन खास मौकों पर फैंस को वो अपनी झलक दिखाते हैं। इस बार जब उन्होंने शाहरुख के लिए एक इमोशनल नोट लिखा तो दोनों के फैंस पढ़कर भावुक हो गए। इस पोस्ट के जरिए आमिर (Aamir Khan) और शाहरुख की दोस्ती भी एक बार फिर देखने को मिल रही है।

आमिर ने शाहरुख के लिए भावुक मैसेज

आमिर खान ने एक लंबे चौड़े पोस्ट के जरिए शाहरुख को जन्मदिन की बधाई दी। साथ ही उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआ मांगी। आमिर ने अपने ट्विटर (Twitter) पर ट्वीट करते हुए लिखा- इस दिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं शाह। भगवान तुम्हारी हेल्थ हमेशा अच्छी रखे। इसके अलावा बाकी सब तुम्हारे पास कमाया हुआ है और तुम इसे आगे भी बढ़ाओगे। तुम ऐसे ही पूरी दुनिया में करोड़ो लोगों को हमेशा खुशियां और उम्मीद देते रहो। जिसमें मैं भी शामिल हूं। ढेर सारा प्यार तुम्हे शाहरुख।

Many many happy returns of the day Shah 🤗



May good health always be with you. Everything else you have already earned & will continue to earn.



May you continue to bring joy, happiness and hope to millions of people around the globe, me included !



Lots of love.

a.@iamsrk