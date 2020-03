मैच से पहले बेटे इजहान को गोद में लिए नज़र आई सानिया मिर्जा,एक्टर रितेश देशमुख ने कहा-'पिक्चर परफेक्ट'

नई दिल्ली। भारत की पहली महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ( Sania Mirza ) कुछ दिनों पहले इंडोनेशिया के खिलाफ खेलने गई थी। मैच शुरू होने से पहले सानिया ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की थी। देखते ही देखते फोटो काफी वायरल होने लगी। इस फोटो की खास बात ये है कि सानिया मैच के दौरान बेटे इजहान मिर्जा मलिक ( Izhaan Mirza Malik ) को गोद में लिए कोर्ट में खड़ी हैं। फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने बेहद ही खूबसूरत सा मैसेज भी लिखा है। उन्होंने अपने बेटे के लिए लिखा है- एक तस्वीर में मेरी जिंदगी। मेरे पास इसका दूसरा तरीका नहीं है। अलहम्दुलिल्लाह। सानिया ने अपनी पोस्ट में अपने बेटे को अपनी प्रेरणा बताया।

My life in a picture ❤️I wouldn’t hav it any other way 🙌🏽 Allhamdulillah

This is right before we played the tie against Indonesia to make the world group play offs for the first time @fedcuptennis .. he inspires me the most to do what I do and be the best I can be 🤗 🎾 👶🏽#izzy pic.twitter.com/UMIpkPgIn8