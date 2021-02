बालकनी से 'गंगूबाई' पोज देते हुए Alia Bhatt ने लूटा लोगों का दिल, संजय लीला भंसाली के बर्थडे पर रिलीज़ हुआ टीज़र

नई दिल्ली। 24 फरवरी को बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली ( Sanjay Leela Bansali Birthday ) ने अपना जन्मदिन मनाया। इस खास मौके पर निर्माता ने अपनी अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी ( Gangubai Kathiawadi ) का टीचर भी रिलीज किया। इस पार्टी में फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रही एक्ट्रेस आलिया भट्ट भी शामिल हुई थीं। इस दौरान आलिया ने मीडिया के सामने ऐसे पोज दिए जिन्हें देखकर सब हैरान हो गए। सोशल मीडिया पर आलिया के इस खूबसूरत अंदाज की जमकर चर्चा हो रही है।

यह भी पढ़ें- पिता विराट कोहली को सपोर्ट करने बेटी Vamika पहुंची मां Anushka Sharma संग अहमदाबाद, पहली झलक देखने को हैं फैंस बेताब

She rose in power and embraced life in her own way. Celebrating this art of a woman and the man who promises, yet another stem-winding story of #GangubaiKathiawadi. Teaser out now: https://t.co/bl3mG3pSRI

See you in cinemas on 30th July.@aliaa08 #SanjayLeelaBhansali @prerna982